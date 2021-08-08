Одиночество, конфликты и комплексы: названы фобии всех знаков зодиака

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Астрологи убеждены, что страхи человека зависят от того, под каким знаком зодиака он родился. Так, специалисты в области звездного неба рассказали о том, чего боится каждый из представителей зодиакального круга.

Главный страх Овнов — не выполнить данное кому-то обещание. Этот знак страдает настоящей паралипофобией, потому что возлагает на себя слишком большую ответственность за каждое сказанное слово.

Тельцы очень боятся перемен. Представители этого знака предпочтут не выходить из зоны комфорта и максимально долго сохранять вокруг себя привычную обстановку.

Близнецы испытывают дрожь, когда думают об одиночестве. Этот знак нуждается в любви и ласке на протяжении всей жизни, поэтому боязнь остаться без опоры всегда есть в душе Близнецов.

Раки очень привязаны к собственному дому. Без него этот знак начинает страдать. Ракам необходимо чувствовать себя комфортно, уютно и безопасно.

Амбициозные Львы крайне боятся неудач. Их самооценка не позволяет им спокойно принимать поражения и идти вперед. В случае промаха Львы начинают испытывать угрызения совести и стараются скрыть свое положение.

Девы терпеть не могут беспорядка, где бы он ни был. Представители этого знака норовят расставить все по полочкам в своем доме, в гостях у знакомых и даже в публичном месте. Такой перфекционизм или боязнь беспорядка называются атаксофобией.

Весы страшно боятся конфликтов. Столкновение с противоположной точкой зрения является для этого знака настоящей трагедией. Весы очень боятся расстроить близкого человека и поэтому часто уступают и идут на компромиссы.

Скорпионы не любят доверять людям. Они видят во многих врагов и не подпускают новых знакомых близко. Этому знаку чуждо понятие открытости. Скорпионы боятся, что кто-то воспользуется их слабостью.

Стрельцы не хотят нести ответственность за свои поступки. Этот знак с трудом принимает решения и не хочет, чтобы после неправильного выбора пришли неприятные последствия.

Козерогов часто мучают надуманные комплексы. Представители этого знака боятся собственных несовершенств, которые мерещатся им в собственной внешности, в характере и в поступках.

Страшным ударом для Водолея может стать безобидная насмешка. Водолеям хочется быть на высоте и не чувствовать унижения. Им тяжело справляться с критикой или шутками в их адрес. Представители этого знака часто бывают лишены самоиронии.

Рыбы очень боятся выступать на публике. Провести школьный концерт или прочитать в классе стихотворение для этого знака является настоящей трагедией. Рыбы начинают заранее переживать о том, что они опозорятся, даже если на это нет никаких оснований, передает Instagram-аккаунт astroprognostic.