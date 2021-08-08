Сергей Собянин поздравил работников строительного комплекса с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В День строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного строительного комплекса с профессиональным праздником.

— Строительный комплекс по праву называют локомотивом развития Москвы. За последние десятилетия вы подарили москвичам 150 станций метро, МЦК, МЦД, более тысячи километров дорог и почти 100 миллионов квадратных метров недвижимости. По сути, возвели еще один город-миллионник для нынешнего и будущего поколения жителей столицы, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города отметил, что, несмотря на сложный период, комплекс сохраняет высокие темпы строительства и модернизации транспортной инфраструктуры. По его словам, в столице практически каждый день открываются новые школы, детские сады, магазины, поликлиники, офисы, спортивные центры и другие важные для горожан объекты.

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников строительного комплекса за добросовестный труд, профессионализм и вклад в создание комфортного города и улучшение качества жизни его жителей.