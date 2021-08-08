Неуловимый суперраспространитель: эксперты объяснили этот феномен

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Как отличить обычного пациента с коронавирусной инфекцией от суперраспространителя, рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

Медэксперты уверены, что обычный человек с COVID-19 способен заразить несколько человек из своего окружения. При этом суперраспространитель может передать вирус десяткам, а то и сотням человек. В России известен случай заражения 1,5 тысячи человек от одного заболевшего.

Александр Чепурнов подчеркнул, что данный феномен мировой науке известен уже много лет. По его мнению, все это можно объяснить одним фактором, отличающим суперраспространителя от обычного пациента: размером воздушно-капельного аэрозоля.

— Это можно связать со способностью человека производить воздушно-капельный аэрозоль. Другие предположения, например, о существовании неких генетических модификаций, совершенно не проработаны и не доказаны, — пояснил эксперт.

Врач также пояснил, что средний размер капельного аэрозоля в воздухе имеет самое важное значение в том, насколько глубоко в организм заражаемого человека проникает созданный аэрозоль, отмечает Nation News.

Кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Хухрев в свою очередь также попытался объяснить феномен суперраспространителя. Он усомнился в том, что один человек мог подвергнуть заражению коронавирусом 1,5 тысячи человек.

Эксперт рассказал о том, что в Южной Корее в самом начале пандемии в одном помещении, где собирались сектанты, однажды оказалась женщина, заболевшая COVID-19. Она передала инфекцию 800 человекам. По мнению терапевта, это был чисто научный случай, где людей можно было пересчитать реально. Причем он уверен, что в обычной жизни чистоту эксперимента нельзя соблюсти, поэтому суперраспространитель неуловим, передает «Царьград».