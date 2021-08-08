Портал «Наш город» помог решить более шести тысяч проблем в сфере строительства

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С начала года портал «Наш город» помог в решении более шести тысяч связанных со строительством проблем, что в полтора раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщается на официальной сайте мэра Москвы.

Отмечается, что каждую третью проблему специалисты устраняли за пять дней.

Наибольшее число обращений на портал касались нарушений, связанных с отсутствием ограждений на стройплощадках или их некачественным содержанием. По этим темам решилось около полутора тысяч проблем.

На втором месте по популярности стали жалобы на отсутствие или повреждение информационного щита, на котором размещен паспорта объекта строительства. По этому вопросу устранили около 1,4 тысячи нарушений.

В тройку лидеров также вошли обращения по поводу ночного освещения у мест разрытий. За год было решено около 1,3 тысячи подобных проблем.

— Портал «Наш город» — удобный и эффективный сервис, созданный для оперативного устранения проблем городской инфраструктуры. Если раньше для этого москвичи обращались в управляющую компанию или писали жалобы в управу района, то сейчас достаточно сообщить о проблеме на портал «Наш город», выбрав нужную категорию и тему, — рассказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, пользователи могут обратиться в режиме онлайн с проблемами по 200 темам, относящихся к сфере городского хозяйства, ремонта, уборки, благоустройства и других.

Возможность сообщать о проблемах по вопросам строительства появилась у москвичей еще в 2013 года. За это время специалистам удалось решить порядка 50 тысяч обращений.