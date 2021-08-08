Врач рассказала об особенностях вакцинации для молодых граждан

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Молодежь хуже переносит вакцинацию от коронавируса, потому что в раннем возрасте у людей сильнее иммунитет. Об этом рассказала главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

После введения компонента вакцины у представителей данной группы населения образуется так называемый иммунный ответ, пояснила эксперт. Она отметила, что молодые люди хуже переносят прививки от COVID-19, потому что сильный иммунитет ярче реагирует на препарат. В таких случаях часто образуются высокая температура, покраснения и зуд в месте инъекции.

— У молодежи гораздо сильнее иммунная система, соответственно, иммунный ответ, который начинается после введения антигена, более яркий. В результате выраженнее и быстрее происходит формирование антител у молодых, — подчеркнула Наталья Шиндряева.

Врач также подчеркнула, что не стоит бояться симптомов, которые появляются у молодых пациентов после вакцинации, так как это является естественным процессом, отмечает ИА «НСН». Она добавила, что не нужно бояться этой реакции организма на вакцинацию от коронавируса.