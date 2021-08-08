Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый стандарт для биоразлагаемой упаковки разработают в России

Елена Фролова

Общество
Новый стандарт для биоразлагаемой упаковки разработают в России
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Свой стандарт может быть введен для биоразлагаемой упаковки. Об этом заявили в Российском экологическом операторе. Таким образом в организации ответили на опасения активистов «Гринписа», вызванные перечнем из 28 товаров, подготовленным госкорпорацией.

РЭО предлагает заменить трудноразлагаемую упаковку и перейти на биоразлагаемый вид материалов.

— РЭО дал рекомендацию заменить всю упаковку на многоразовую. И хотя обязательных стандартов по производству и маркировке биоразлагаемой упаковки в нашей стране еще нет, их разработка планируется, — пояснил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Он уточнил, что до 50 процентов от общего объема твердых коммунальных отходов составляет как раз упаковка. Только за год в нашей стране образуется порядка 60 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Список из 28 товаров и видов упаковки РЭО отправил на согласование Минприроды и Минпромторга, отмечает телеканал 360.

По словам Буцаева, оператор выдвинул предложение перейти на упаковку из растительного сырья, о биоразлагаемом пластике речи не идет.

Читайте также:
упаковкаРЭОЭкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте