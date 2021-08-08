Новый стандарт для биоразлагаемой упаковки разработают в России

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Свой стандарт может быть введен для биоразлагаемой упаковки. Об этом заявили в Российском экологическом операторе. Таким образом в организации ответили на опасения активистов «Гринписа», вызванные перечнем из 28 товаров, подготовленным госкорпорацией.

РЭО предлагает заменить трудноразлагаемую упаковку и перейти на биоразлагаемый вид материалов.

— РЭО дал рекомендацию заменить всю упаковку на многоразовую. И хотя обязательных стандартов по производству и маркировке биоразлагаемой упаковки в нашей стране еще нет, их разработка планируется, — пояснил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Он уточнил, что до 50 процентов от общего объема твердых коммунальных отходов составляет как раз упаковка. Только за год в нашей стране образуется порядка 60 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Список из 28 товаров и видов упаковки РЭО отправил на согласование Минприроды и Минпромторга, отмечает телеканал 360.

По словам Буцаева, оператор выдвинул предложение перейти на упаковку из растительного сырья, о биоразлагаемом пластике речи не идет.