Ирина Винер-Усманова рассказала о возможных санкциях к судьям после многоборья на Олимпиаде

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Своим мнением по поводу возможных санкций в отношении судей, которые оценивали финал индивидуального многоборья на Олимпийских играх, поделилась руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

— На мой взгляд, необходимо подать жалобы на подобное судейство на Олимпийских играх. Однако мне неизвестно, как это будет выглядеть. Кажется, что это провал ОИ-2020 в художественной гимнастике, — пояснила Ирина Винер-Усманова.

Она также добавила, что, скорее всего, судьям надоело, что Российская Федерация одерживает победу в данном виде спорта на протяжении 20 лет, отмечает RT.

Сборная России по художественной гимнастике 8 августа стала обладательницей серебряных наград Олимпийских игр в групповом многоборье.

Российские гимнастки признались, что после объявления результатов испытали гамму чувств.

— Пережили весь спектр эмоций. Довольны, что нам удалось показать все так, как было задумано командой и тренерами. Спасибо им большое за это. При этом было грустно, что не смогли завоевать для нашей страны золота, — поделилась серебряный призер ОИ-2020 Ангелина Шкатова.

Российским гимнасткам Ангелине Шкатовой, Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой и Алисе Тищенко присудили 90,400 балла. Олимпийское золото получила команда Болгарии, а бронзу завоевала Италия, отмечает ИА «НСН».