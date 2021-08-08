«Это бандиты»: Татьяна Тарасова и Алексей Немов высказались о судействе на ОИ

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Свое мнение о судействе соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

— Это не судьи, а настоящие бандиты. Вы только посмотрите, что они делают. До этого, когда им подавали протест, они меняли оценку. То есть, это означает, что они расписывались в своей некомпетентности, — подчеркнула Татьяна Тарасова.

Она также добавила, что российская гимнастка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки, а проиграла сопернице, которая потеряла ленту во время выступления. По мнению заслуженного тренера, это позор и такого быть не должно, отмечает RT.

Четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов рассказал, что Дина Аверина 13 раз одерживала победу на чемпионатах мира по художественной гимнастике. К российской спортсменке никогда не было претензий, а в этот раз что-то поменялось.

— Естественно, что возникают вопросы к судейству. В данном случае я выступаю, конечно, на стороне наших спортсменов. Дина Аверина является человеком, выигравшим 13 раз чемпионат мира, и никогда не было никогда никаких нареканий к программе. Однако в этот раз почему-то она вызвала такой вот резонанс, — пояснил Алексей Немов.

Он также пожелал российским гимнасткам пережить этот момент, отмечает телеканал 360.

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что продолжит свою спортивную карьеру, если это позволит здоровье. Она также пояснила, что в настоящий момент у нее есть проблемы со спиной. Она также прокомментировала судейство на Олимпийских Играх во время ее выступления.

— Было больно, но не от того, что мне присудили второе место. Обидно, что не было справедливого судейства. Победу одержала девочка, у которой была заметная потеря во время выступления. Я же прошла все виды ровно, — пояснила российская гимнастка.

По словам спортсменки, все, что произошло на ОИ-2021 8 августа останется в истории на всю жизнь. Она добавила, что об этом будут говорить долго, отмечает ИА «НСН».