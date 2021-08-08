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Эксперты рассказали, как не заразиться COVID-19 после вакцинации

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперты рассказали, как не заразиться COVID-19 после вакцинации
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Причины, из-за которых люди, даже прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут быть госпитализированы с данным заболеванием, назвал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его мнению, это может случиться тогда, когда у привитого человека еще не выработались антитела. Еще одной причиной могут послужить индивидуальные особенности организма и наличие иммуннокомпрометирующих факторов, мешающих антителам образоваться до защитного уровня.

Помимо этого, Эдуард Шунков добавил, что несмотря на высокий уровень защиты, COVID-19 может пробить этот барьер, что был сформирован организмом, отмечает ФАН.

В свою очередь, микробиолог Евгений Плисов рассказал, как можно уберечь себя от попадания на больничную койку после вакцинации.

Он подчеркнул, что прививка от коронавируса не дает гарантии на абсолютную защиту от заражения. При этом эксперт считает, что препарат снижает риск заражения и побочные эффекты, делает саму форму заболевания легкой.

— Никто не даст гарантии того, что вакцина полностью защищает человека от COVID-19. Шанс заболеть зависит от большого количества факторов, куда входят и особенности иммунитета, и доза вируса, — пояснил микробиолог.

По словам Евгения Плисова, если в организм попадает небольшое количество вирусных частиц шанс подхватить коронавирус значительно ниже, чем при значительном их числе. Поэтому эксперт посоветовал не пренебрегать правилами гигиены, пользоваться медицинскими масками и быть бдительными по поводу своего самочувствия, отмечает Nation News.

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