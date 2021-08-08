Названы основные правила восстановления после COVID-19

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Свыше 128 миллионов человек на нашей планете переболели новой коронавирусной инфекцией. Согласно статистике, многие пациенты поправляются спустя месяц после заражения. При этом, помимо опасностей, связанных с осложнениями при COVID-19, многие сталкиваются с постковидным синдромом. ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев дал советы, как справиться с последствиями заболевания.

По его словам, этот синдром объясняется ослабленным иммунитетом, вялым состоянием и слабостью. Бывает, что поднимается температура. Подобные ощущения могут возникать и после вакцинации.

— Такое состояние может быть связано с тем, что кто-то идет на вакцинацию в состоянии паники и страха. Человек не берет в расчет, что от этого могут быть последствия в виде усталости. При этом после получения укола важно, чтобы человек чувствовал себя абсолютно комфортно и бодро, — пояснил Владимир Зайцев.

Он подчеркнул, что в противном случае могут возникнуть истерический синдром и хроническая усталость. То есть человеку необходимы несколько дней или недель для того, чтобы просто выспаться и восстановить силы, отмечает Nation News.

В свою очередь врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал иммунитет тех, кто переболел коронавирусом, более надежным.

Эксперт оценил слова главного врача одной из столичных больниц Марьяны Лысенко о том, что коллективный иммунитет может сформироваться к марту 2022 года. Этого получится достичь, если будут сохранены нынешние темпы вакцинации.

Иммунолог заявил, что надеялся на то, что данный иммунитет появится уже к июню текущего года, основываясь на информации о том, что 50 процентов жителей столицы уже являются носителями антител.

— В формуле коллективного иммунитета имеют значение не только те, кто прошел вакцинацию, но и переболевшие новой коронавирусной инфекцией. Самый прочный иммунитет формируется у людей, перенесших заболевание, — уверен Владислав Жемчугов.

По его словам, чтобы учесть всех переболевших, нужно умножить число всех выявленных зараженных на шесть, отмечает «Царьград».