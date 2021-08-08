«Просто ужасно»: Светлана Журова оценила судейство над российскими гимнастками

Фото: Светлана Журова / Instagram

Судьи на Олимпийских играх в Токио «наказали» многократных победительниц различных чемпионатов и первенств по художественной гимнастике. Такого мнения придерживается чемпионка Олимпийских игр 2006 года, депутат Государственной думы Светлана Журова.

Парламентарий уверена, что у нашей страны были шансы еще на две золотые награды.

— Судьи поступили ужасно по отношению к нашей Дине Авериной, продемонстрировав нам таким странным образом, что наше превосходство в художественной гимнастике закончилось либо подвергается сомнениям, — пояснила Журова.

При этом она добавила, что в России все уверены в профессионализме российской спортсменки. По словам депутата, если бы зрители были на трибунах, то они бы поддержали россиянку, как в свое время сделали это в отношении отечественного гимнаста Алексея Немова, которого незаслуженно поставили на четвертое место, отмечает «Царьград».

Тем временем гимнастка из Израиля Линой Ашрам, которой присудили олимпийское золото, прокомментировала претензии со стороны России к объективности судейства.

— Я до сих пор не верю, что могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Необходимо какое-то время, чтобы это осознать. Это что-то необычное. Для меня нет большего счастья и гордости. Что же касается моих соперниц, то я не смотрю на другие результаты, — пояснила спортсменка.

Она также добавила, что во время выступления сосредоточилась на своей программе, а в результате добилась того результата, к которому стремилась, отмечает ИА «НСН».