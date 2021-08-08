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Анатолий Вассерман назвал проблему зеленой энергетики

Елена Фролова

Общество
Анатолий Вассерман назвал проблему зеленой энергетики
Фото: из личного архива А. Вассермана

Зеленая энергетика не сможет заменить нефть до появления принципиально новых средств накопления энергии. Такое мнение высказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, из-за ожидания падения спроса на традиционное топливо российское правительство собирается рассмотреть возможности адаптации экономики страны к зеленой энергетике.

— Если говорить о стоимости газа и нефти, то по ним трудно дать какой-либо четкий прогноз. В настоящее время 9/10 объема торговли нефтью на бирже являются чисто спекулятивными играми, которые рассчитаны не на поставку черного золота согласно контракту, а на перепродажу самого этого документа, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что в какой-то момент такие игры обрушили цены на нефть на рынке Соединенных Штатов ниже нуля. По его словам, из-за этого продавцы были вынуждены доплачивать покупателям.

Анатолий Вассерман также считает, что существует серьезная проблема в плане глобального перевода экономики на альтернативу. По его словам, если не вдаваться в подробности, то можно просто сказать, что зеленая энергетика разрушает энергосистемы. Такой процесс продлится до появления абсолютно новых средств накопления энергии, отмечает ФАН.

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