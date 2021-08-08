Педиатр объяснила, какие опасности для детей таятся в песочницах

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Песочницы есть практически в каждом дворе. Дети с большим удовольствием играют там. Но, как сообщает Роспотребнадзор, существуют опасности, которые могут таиться в таких местах, о чем обязательно должны знать все папы и мамы.

Например, родителям стоит следить за тем, чтобы их дети не облизывали грязные пальцы или предметы, побывавшие в песочнице. Так малыши могут подхватить кишечную инфекцию. Помимо этого, перед играми на площадке нужно внимательно осмотреть место на наличие опасных предметов: ржавых гвоздей, старых обломков досок и так далее.

Какие еще угрозы могут таить эти места для детских игр, рассказала врач-педиатр и заведующая кафедрой педиатрии имени академика А. Ф. Тура СПбГПМУ Мария Ревнова.

— Песочницы предоставлены сами себе. В них лишь загружается песок, и все. Потом его не очищают, туда ходят по своим нуждам кошки и собаки, что тоже несет большую опасность, — объяснила эксперт.

По ее словам, на шерсти даже милых на вид животных, а также в отходах их жизнедеятельности, могут быть опасные паразиты: острицы, лямблии, эхинококки. Они становятся причиной опасных заболеваний. Риск заключается в том, что они долгое время могут протекать без симптомов, а осложнения проявятся спустя годы.

Еще одна угроза — забегающие туда по ночам крысы. Эти животные считаются переносчиками псевдотуберкулеза, симптомами которого являются высокая температура и сыпь, отмечает ФАН.