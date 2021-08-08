Николай Бурляев поделился мыслями о современном кинематографе

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Народному артисту Российской Федерации Николаю Бурляеву в начале недели исполнилось 75 лет. Накануне юбилея актер дал интервью, в котором рассказал о том, как относится к современному кинематографу.

За его плечами множество ролей в театре и кино. Он сотрудничал с именитыми режиссерами советского и российского кинематографа: Андреем Кончаловским, Петром Тодоровским, Андреем Тарковским и не только.

— На мой взгляд, сейчас наблюдается некая деградация кинематографа в частности и культуры в целом. Когда я был заместителем председателя Общественного совета Минкультуры, то говорил об этом довольно часто, — рассказал актер.

По его словам, сейчас можно назвать пять–семь киноработ, которыми стоит гордиться. Среди них он обозначил работы Никиты Михалкова, Владимира Хотиненко и Александра Сокурова.

— В анимации могу выделить лишь одно имя — Александр Петров. Это гений уровня Андрея Тарковского, только в анимационном кино. Но всего этого мало для такой огромной страны, как наша, — считает Николай Бурляев.

По его мнению, нужно поднять уровень бюджета Минкультуры или приравнять его к средствам, выделяемыми Минобороны России, отмечает «Царьград».