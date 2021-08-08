Биолог назвал способный заразить COVID-19 полторы тысячи человек штамм

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Как один переносчик новой коронавирусной инфекции может заразить полторы тысячи человек, объяснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Нельзя исключать ситуацию, когда суперраспространитель может заразить сотни людей. Наиболее заразным считается «дельта»-штамм коронавируса. На данный момент он доминирует на территории нашей страны, — уточнил эксперт.

По его мнению, избежать заражения от бессимптомного носителя можно в том случае, если сделать сдачу ПЦР-тестов масштабной. Он также считает, что это особенно важно сделать для тех, кто по работе вынужден контактировать с большим количеством людей.

— Масочный режим должны соблюдать все, в том числе и те граждане, которые прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели им, — добавил Алексей Аграновский.

Руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что на территории нашей страны был зафиксирован случай, когда один человек, так называемый суперраспространитель, заразил полторы тысячи граждан, отмечает ФАН.