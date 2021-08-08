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Диетолог рассказала, какому хлебу лучше отдавать предпочтение

Елена Фролова

Общество
Диетолог рассказала, какому хлебу лучше отдавать предпочтение
Фото: Pixabay

Хлеб является тем продуктом, который есть на столе практически в каждой семье. Он не только вкусный, но и полезный, улучшает работу пищеварения и дает организму витамины группы В.

Как правильно выбирать хлебобулочные изделия, рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова. По ее мнению, они как крупы, макароны или картофель, входят в основу любой пирамиды здорового питания. Именно поэтому содержание в рационе хлеба является очень важным.

— В некоторых случаях от хлеба можно отказаться, однако в таком случае человек должен подумать, откуда он будет получать те необходимые организму элементы, которые есть в хлебе, — пояснила диетолог.

Она добавила, что в хлебе находятся медленные углеводы, обеспечивающие человека энергией, калориями, нужными для существования абсолютно каждой клетки организма. При этом эксперт уточнила, что в данном случае калории хлеба являются более предпочтительными, чем калории варенья или меда.

При выборе этого продукта в магазине врач посоветовала одну из рекомендаций Роспотребнадзора – отдавать предпочтения наименее обработанным хлебным изделиям. К примеру, черно-белому хлебу или тому, что приготовлен из ржаной муки, либо с отрубями и зернами, отмечает ФАН.

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