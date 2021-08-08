Геннадий Онищенко назвал возможную причину оговорок Джо Байдена

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не раз оказывался в центре конфузов во время собственных выступлений. Его оговорки становятся предметами шуток и обсуждений в соцсетях. Это не оставляет без внимания даже экс-лидер США Дональд Трамп, который любит упрекать своего коллегу за словесные накладки.

К примеру, 6 августа Джо Байден сообщил, что 350 миллионов жителей Штатов прошли вакцинацию от коронавируса. Конфуз в том, что население страны составляет 332 миллиона человек. Или во время праймериз американский президент случайно перепутал жену с сестрой. В своей речи он представил свою сестру Валери, а рукой показал на супругу Джилл.

Был случай, когда Джо Байден перепутал свою внучку с умершим сыном во время предвыборного митинга.

По мнению депутата Госдумы РФ, врача Геннадия Онищенко, оговорки и путаницы, которые выдает 78-летний президент США говорят о склерозированных сосудах головного мозга.

— Действительно, около половины жителей Америки уже получили вакцины от COVID-19. Я акцентирую на этом внимание по той причине, что мы пока к этой цифре не подошли, — пояснил парламентарий.

Он также призвал россиян перестать сомневаться и пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

— Что же касается Джо Байдена, то ему 78 лет, и скорее всего у него уже склерозированные сосуды. Это не говорит о каком-то заболевании, а свидетельствует о его возрасте. Потеря памяти, забывчивость, заговаривание — это все показывает это, — добавил Геннадий Онищенко.

Он также отметил, что большая часть депутатов в Соединенных Штатах имеет возраст от 70 лет, отмечает ФАН.