Юрист разъяснила процедуру определения нетрезвого водителя

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Согласно статистическим данным, каждая десятая авария на дорогах в России происходит с участием нетрезвого водителя. Свыше 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий происходят по их вине. Адвокат Екатерина Антонова рассказала, как определяется, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Кодекс об административных правонарушениях допускает максимальный уровень алкоголя в крови у человека за рулем в количестве 0,3 промилле. При этом эксперт уточнила, что выпить до этого значения не удастся.

— Этот показатель оставили для того, чтобы обезопасить водителей, у которых может быть так называемый фоновый алкоголь. Это могут вызвать определенные лекарства, квас или кефир, — пояснила адвокат.

При этом она добавила, что, даже если человек выпил совсем чуть-чуть, ему не стоит садиться за руль.

На месте происшествия происходит первичное медосвидетельствование. Инспектор ГИБДД использует алкотестер. Это делается, если у водителя обнаруживается стойкий запах алкоголя, неспособность устоять на ногах, нарушение речи, измененный цвет лица, неадекватное поведение.

Если водитель не согласен с результатами алкотестера, то инспектор может отправить его на освидетельствование в медицинскую организацию, где им займется врач. Если результаты подтвердятся, то двигаться дальше за рулем авто этому человеку запрещено. В отношении нарушителя оформляется протокол, а его машина отправляется на штрафстоянку, отмечает ФАН.