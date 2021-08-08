Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в третьем туре РПЛ

Фото: twitter.com/fcdynamo

Футбольное московское дерби в матче третьего тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА завершилось победой «бело-голубых».

Встреча, прошедшая на домашней арене «Динамо», закончилась со счетом 2:1. В составе ЦСКА гол на восьмой минуте забил Чидера Эджуке, у хозяев поля дубль оформил Даниил Фомин (58-я минута с пенальти и 73-я минута матча). Одиннадцатиметровый удар был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСТЬ! ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА В ДЕРБИ!



В первом домашнем матче сезона! #ДинамоЦСКА 🔵2:1⚪ pic.twitter.com/AurXyDRSZx — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 8, 2021

Матч стал дебютным для полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, который перешел в столичную команду из казанского «Рубина». Хавбек вышел на поле на замену на 62-й минуте.

В трех турах РПЛ клуб «Динамо» заработал девять очков. 14 августа «бело-голубых» ожидает выездной матч против «Ахмата» (Грозный). В активе ЦСКА пока лишь три очка, 14 августа армейцы сыграют на выезде с «Ростовом».

«Ростов» 8 августа сыграл первый матч под руководством Юрия Семина. Встреча с подмосковными «Химками» завершилась со счетом 1:1. За ростовчан гол на 14-й минуте забил Николай Комличенко. На 70-й минуте Денис Глушаков с пенальти забил ответный мяч.