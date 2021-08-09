Петр Бирюков: Более 2,7 млн вызовов приняли операторы столичной «Системы-112» в этом году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Операторы столичной «Системы-112» за семь месяцев 2021 года приняли свыше 2,7 млн вызовов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— На сегодняшний день «Система-112» превратилась в эффективную структуру, работа которой востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города. Число вызовов с каждым годом увеличивается, поэтому сегодня в смену выходят 65 операторов, которые ежесуточно обрабатывают около 13 тысяч звонков, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что чаще всего москвичи вызывали по номеру 112 скорую помощь и полицию. Более 400 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

— Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду, — подчеркнул Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время столичная «Система-112» осуществляет информационное взаимодействие с 226 экстренными и аварийными службами города, «Системами-112» Московской и Калужской областей.

В минувшем году была проведена большая работа по подключению к «Системе-112» всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер 112 с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.