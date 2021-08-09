Памфилова заявила о равных правах для обычных СМИ и иноагентов на предстоящих выборах в Госдуму

Фото: ЦИК РФ

СМИ, которые признаны на территории Российской Федерации иностранными агентами и обычные средства массовой информации имеют одинаковые права быть аккредитованными для освещения выборов в Госдуму. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

— Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках, — цитирует главу ЦИК РИА Новости.

Памфилова отметила, что единственное особенное требование к иноагентам заключается в том, что они должны соответствующим образом маркировать свои публикации. Однако это правило выходит за рамки компетенции комиссии, уточнила спикер.

Председатель ЦИК также добавила, что у комиссии в настоящее время сохранился либеральный принцип аккредитации, поэтому никаких ограничений в отношении разных изданий не вводится. Она подытожила, что журналисты являются партнерами избирательной комиссии, которая сама заинтересована в том, чтобы выборы освещались честно и объективно, передает РИА Новости.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов Федерации (8 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.