Программа обследований в павильонах «Здоровая Москва» возобновляется в расширенном формате

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С понедельника, 9 августа, в столице возобновляется общегородская программа «Здоровая Москва». В 45 столичных парках, скверах и зонах отдыха жители снова смогут пройти расширенное обследование организма и углубленную проверку состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

С 21 июня павильоны переориентировали на проведение вакцинации столичных жителей. Прививку от коронавируса можно было сделать в любое время без предварительной записи.

Благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве стало возможным не только вернуть профилактические осмотры, но и расширить список исследований, проводимых в павильонах. Теперь в программу обследований входит углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19.

На открытии павильонов «Здоровая Москва» присутствовали члены Клинического комитета главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский и главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Необходимо учитывать влияние перенесенного COVID-19 на состояние здоровья людей, в особенности с сопутствующими хроническими заболеваниями. Поэтому в диспансеризацию включены углубленные исследования, которые позволят нам определиться в дальнейшем клиническом поиске и уже направлять человека к тому специалисту, который может ему помочь, — сказала Марьяна Лысенко.

Она подчеркнула, что в столице много людей, которым требуется повышенное внимание в связи с имеющимися у них заболеваниями, например, повреждение почек, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие. На выявление осложнений после COVID-19 со стороны этих органов и систем, по словам врача, и направлена работа диагностического комплекса.

В частности, помимо уже существующих исследований, для всех переболевших в павильонах будут доступны еще пять — спирометрия, которая позволит оценить функциональное состояние дыхательной системы, тест с шестиминутной ходьбой для определения возможных проблем в работе сердца (по показаниям). Кроме того, дополнительно будет проведен биохимический анализ крови по семи показателям, среди которых выявление уровня С-реактивного белка как признака сохраняющейся воспалительной реакции после перенесенного коронавируса, определение уровня креатинина с целью выявления почечной недостаточности после болезни и так далее. Еще один важный показатель — определение концентрации Д-димера в крови для выявления риска тромбозов— процедура также выполняется по показаниям.

Те, кто переболел коронавирусом, и те, кто ранее не проходил рентгенографию органов грудной клетки, для выполнения исследования будут направлены в поликлинику.

— Если говорить о таких заболеваниях, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), других хронических болезнях бронхо-легочной системы, то они, как известно, могут быть связаны не только с обострениями, но и с постепенным ухудшением состояния пациента. Именно поэтому так важно выявлять такие заболевания на ранней стадии, когда лечение оказывается наиболее эффективным. Применительно к этой группе заболеваний одним из самых доступных и действенных способов ранней диагностики является регулярная проверка функции легких, — рассказал Андрей Белевский.

Павильоны «Здоровая Москва» открылись 11 мая в популярных местах отдыха горожан. За полтора месяца порядка 120 тысяч москвичей проверили здоровье.

Расширенная программа обследований в павильонах «Здоровая Москва» направлена на выявление наиболее распространенных и опасных заболеваний легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также сахарного диабета и злокачественных новообразований. Примерно за час горожане могут пройти более 10 исследований.

При выявлении отклонений пациент будет направлен на дополнительные обследования. С ними также свяжутся врачи городского телемедицинского центра, которые проинформируют о возможных проблемах со здоровьем, запишут на дальнейшие обследования и консультации к профильным специалистам в больницах и поликлиниках и будут на связи до постановки диагноза и начала лечения. Таким образом, врачи телемедицинского центра станут персональными помощниками столичных жителей, здоровье которых требует особого внимания.

Во всех павильонах «Здоровая Москва» строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические правила, в том числе, контролируется перчаточно-масочный режим. На входе посетителям измеряют температуру.

Во всех павильонах можно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Павильоны работают с 8:00 до 20:00 — москвичи могут зайти по дороге на работу или обртано, а также во время прогулки в парке, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.