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Папе Римскому из Франции отправили конверт с пулями

Полина Долганова

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Папе Римскому из Франции отправили конверт с пулями
Израиль выразил благодарность Папе Римскому Франциску/ Фото: twitter.com/pontifex

Работники почтового офиса в городе Пескьера-Борромео, который находится под Миланом, нашли конверт с тремя пулями внутри, отправленный на имя папы Римского Франциска. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает газета il Messaggero.

Необычную посылку обнаружили ночью в процессе сортировки. На конверте можно было разглядеть адрес назначения: «Папе, Город Ватикан, площадь Святого Петра».

Внутри послания находились три пули девятимиллиметрового калибра. Карабинеры уже конфисковали конверт.

Предполагается, что посылка была отправлена из Франции.

По информации издания Corriere della Sera, внутри посылки также находилось письмо с перечислением некоторых финансовых операций в Ватикане.

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