Психотерапевт рассказала, кому тяжело справляться с конфликтами на работе

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Непростые отношения на работе могут стать причиной стресса, тревожного расстройства или депрессии. Последнее состояние требует общения со специалистом. Душевное неблагополучие могут спровоцировать поведение начальства или коллег, а также личностные особенности самого сотрудника. Какие люди больше подвержены стрессу на работу, рассказала врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья в Реутове Надежда Панова.

— Каждому человеку могут быть неприятны определенные высказывания либо несправедливые упреки, высказанные руководителями или соседями по кабинету с тяжелым характером. Однако только некоторые люди могут довести эти проблемы до стресса, — пояснила эксперт.

По ее словам, чаще всего это происходит с теми, кто не испытывает уверенность в собственной ценности как специалиста, испытывает синдром самозванца. Причем она уточнила, что последнее случается даже при объективно хороших навыках человека

Как рассказала врач, любое замечание для таких людей попадает в одну и ту же цель – «больную мозоль», что подтверждает внутренние переживания людей. Еще одна категория людей, являющихся психологически уязвимыми работниками, представляет собой тех, кто испытывает бытовые сложности. К примеру, человек платит ипотеку, или он является единственным кормильцем в семье. Такие люди очень боятся, что потеряют работу, поэтому очень чутко реагируют на любую критику, отмечает РИАМО.