Автоюрист объяснил, как сохранить госномера при продаже машины

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Сдать регистрационный номер автомобиля на хранение при продаже транспортного средства можно на год в подразделение Госавтоинспекции. Для этого нужно, чтобы номер был без повреждений, потребуется написать два заявления и заплатить государственную пошлину в размере 3700 рублей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, раньше номер можно было оставить на хранение в Госавтоинспекции на полгода. Теперь же этот срок увеличен до года. Для того чтобы номер приняли, он должен иметь нормальное, не поврежденное, состояние.

— Приезжаете в регистрационное подразделение ГИБДД, пишите заявление в двух экземплярах, что хотите оставить номера на хранение. Один экземпляр отдаете инспекторам, а второй, копия, остается на руках. Далее отдаете номера и заявление сотрудникам полиции, и вам выдают новые, «ненужные», номера, с которыми можно продать свою машину, — сказал Славнов.

После покупки нового автомобиля собственник транспортного средства должен пригнать его в ГИБДД. С собой нужно взять копию ранее написанного заявления об оставлении госномера на хранение. Именно при предоставлении документа инспекторы выдадут обратно госномер.

— И дальше, как обычно: ставят эти номера в СТС, показываете свою машину и ездите, — заключил автоюрист.

Государственная пошлина за хранения номера в ГИБДД составляет три тысячи 700 рублей. В эту сумму входит перенос госномера с проданного автомобиля на новый, сдача номера и его получение.