Эксперты дали советы, как правильно вернуться на работу после отпуска

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Возвращаться к рабочему ритму особенно сложно после отпуска. Часто такая перестройка становится серьезной причиной для стресса. Уже через неделю человек начинает испытывать такую усталость, будто он и не отдыхал. Как вернуться к своим рабочим обязанностям максимально безболезненным образом, рассказали сотрудники центра занятости «Моя работа».

— Готовиться к отпуску нужно заранее. За неделю до него нужно постараться решить все текущие задачи, сдать необходимые отчеты и разобраться со всеми делами, — считают эксперты.

Они советуют рассказать коллегам о том, на какой период человек уезжает, а также к кому они будут обращаться, пока его нет на рабочем месте. Если же не удается уведомить об этом всех, то надо поставить статус в мессенджерах, который будет сообщать об отпуске специалиста, либо установить специальный автоответчик на электронной почте с информацией о том, когда человек вернется и к кому можно обращаться вместо него.

Помимо этого, не будет лишним следующее действие — составление списка задач, которые нужно решить после возвращения на работу. В нем можно отметить приоритетность пунктов.

— В результате у работника получится готовый перечень дел, ему не придется тратить свои силы и время на организацию собственной работы, — добавили в центре.

Еще желательно выделить несколько свободных дней перед возвращением из отпуска, чтобы расслабиться и побыть в абсолютном спокойствии, плавно возвращаясь к обычному режиму, отмечает «Москва 24».