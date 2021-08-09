Жителям Подмосковья рассказали, какие ягоды растут в лесах в начале августа

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Чернику и малину можно собирать в лесах Московской области в настоящее время. А скоро появится еще и брусника. Так считает заместитель директора Ботанического сада биологического факультета МГУ Александр Раппопорт.

— На данный момент уже можно собирать малину и чернику, скоро пойдет брусника, а вот земляника уже сошла. Черника произрастает в болотистой местности, потому что эта ягода любит влажность, — пояснил эксперт.

По его словам, еще в лесах Подмосковья можно отыскать волчье лыко и вороний глаз. Эти ягоды считаются ядовитыми. В пищу их употреблять нельзя. Помимо этого, можно еще нарваться на несъедобную бузину.

Как подчеркнул Александр Раппопорт, из-за сильной жары этим летом ягодам не хватило влаги, чтобы сформировался плод, отмечает РИАМО. По его словам, урожайность имеет прямую зависимость с климатом. Например, в жаркую погоду в плодах образуется много сахаров, но ягоды некоторых видов могут усохнуть. А сырые условия сделают их крупнее.

При этом грибы в Подмосковье из-за жаркой погоды растут редко.