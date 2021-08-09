Россияне назвали свои предпочтения по выбору стран для путешествий

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Большая часть жителей России уже отгуляла отпуск в 2021 году. Половина из них провела его дома или на даче, а 36 процентов уехали в путешествия по стране. При этом самыми желаемыми государствами для просвещения у туристов стали Россия, Италия и Франция. Опрос проводился с помощью одного из известных мессенджеров.

Исследование показало, что у 60 процентов опрошенных граждан отпуск в 2021 году уже состоялся. А те, кто еще не успел отдохнуть, рассказали, что не собирались брать отпуск. Еще 37 процентов респондентов ответили, что не успели на него накопить. С настороженностью к поездкам относятся 13 процентов участников опроса, а еще 12 процентов с нетерпением ждут открытия границ.

Больше половины россиян провели свои отпускные дни дома, на даче или за городом. Путешествовать по городам России отправились 36 процентов респондентов, отмечает телеканал 360. Отдохнули за границей только 14 процентов человек.

Основным фактором по выбору мест для отдыха 33 процента россиян назвали безопасность. Еще 28 процентов граждан озаботились доступностью моря. Остальная часть участников опроса ориентировалась на возможность въезда для невакцинированных (18 процентов), цен на авиабилеты (16 процентов). Лишь пять процентов респондентов ознакомились заранее с числом заболевших коронавирусом в регионе.