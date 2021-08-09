Обучение в центре «Профессионал» помогло москвичке открыть новые горизонты в карьере

Фото: Из личного архива Юлии Тишиной

Интересная и актуальная идея может превратиться в успешный проект и открыть автору новые профессиональные возможности. Слушатели курсов в Учебном центре «Профессионал» применяют новые знания на практике и привлекают своими выпускными проектами внимание работодателей.

Москвичке Юлии Тишиной 37 лет. Большую часть жизни она проработала бортпроводником. Попав под сокращение, решила сменить профессию и обратилась в Центр занятости населения. Юлии предложили пройти переподготовку, и она остановилась на онлайн-программе по разработке дистанционных курсов в центре «Профессионале».

На этом курсе слушателей обучают разрабатывать дистанционные образовательные программы – от идеи до запуска. Также можно научиться проводить вебинары и онлайн-конференции, используя современные инструменты, работать на различных платформах онлайн-образования. Профессиональная переподготовка занимает 2 месяца.

Во время обучения в «Профессионале» Юлии предложили подработку в сервисе доставки СберМаркет в направлении закупок, и она согласилась. Совмещая работу с образованием, она решила создать электронный обучающий курс по закупкам для новых сотрудников компании. Руководителей крупного сервиса доставки еды очень заинтересовал её проект.

Юлия даже не надеялась, что начнет применять новые знания в работе еще во время обучения, а ее выпускной проект откроет такие профессиональные возможности.

—Совмещать работу и интенсивное обучение было нелегко, зато результат не заставил себя долго ждать, – поделилась выпускница «Профессионала». — От обучения полный восторг! Уже активно применяю полученные знания.

Юлия успешно презентовала свой проект сначала экзаменационной комиссии в учебном центре, а после получения диплома — и руководству СберМаркета. Сейчас учебный курс по закупкам для новых сотрудников уже готовят к запуску в компании.

Научиться создавать дистанционные курсы могут как педагоги, так и люди без педагогического образования. Это направление сейчас очень популярно и дает большие возможности для трудоустройства: можно рассмотреть вакансии в образовательных онлайн-проектах, вести онлайн-уроки или, как Юлия Тишина, разработать обучающий курс для работодателя.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичного Департамента труда и соцзащиты. В центре можно пройти переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям, а также освоить рабочие профессии. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Центра занятости населения czn.mos.ru и заполнить заявку на обучение.Слушатели и выпускники «Профессионала» могут получить консультацию по трудоустройству. Запись по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте trud@eduprof.ru.