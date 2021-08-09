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Ученый Мажуга: Экономика Москвы идет по пути декарбонизации

Павел Гриднев

Общество
Ученый Мажуга: Экономика Москвы идет по пути декарбонизации
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Профессор РАН, доктор химических наук, ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал о том, какие научные разработки помогают в декарбонизации экономики Москвы и почему важно привлекать ученых к решению экологических вопросов.

— Разработки отечественных ученых помогают в декарбонизации столичной экономики, что позволяет создавать комфортные условия проживания для москвичей. Для того чтобы противостоять вызовам глобального потепления, в Москве идет внедрение энергетических технологий с низким и нулевым выбросом углерода, которые опираются на научные исследования и разработки новых низкоуглеродных методик, — сказал Мажуга на встрече с молодыми специалистами.

По словам профессора РАН, работа российских ученых позволит сформировать собственную методику отслеживания выбросов углерода, их влияния на экологию и жизнь человека.

Технологии, в основе которых лежит снижение выбросов углекислого газа, уже применяются в столичном ЖКХ, энергетике и транспорте. Одним из ярких примеров служит Московский метрополитен, отметил эксперт.

Практически вся московская энергетика представляет собой когенерацию, основанную на совместной выработке тепла, добавил Мажуга, а на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях электростанции работают на биогазе, что практически полностью обеспечивает их электричеством и позволяет уменьшить выбросы парниковых газов.

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