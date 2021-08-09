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Терапевт рассказал об опасности ротавирусной инфекции

Елена Фролова

Общество
Терапевт рассказал об опасности ротавирусной инфекции
Фото: Pixabay

Случаи ротавирусных инфекций участились на курортах Кавказа и Крыма. Отдыхающие часто пишут в соцсетях, что это якобы связано с температурой воды в море, где содержатся и размножаются микробы и вирусы. Так ли это на самом деле, рассказал врач-терапевт Павел Прокин.

— Ротавирусы представляют собой семейство вирусов, среди которых есть и возбудители кишечных инфекций. Ротавирусная инфекция является самой частой причиной диареи, — пояснил эксперт.

По его словам, заражение может случиться через загрязненную воду, немытые руки и поверхности. Бывает еще воздушно-капельный путь передачи инфекции. Он происходит при близком контакте с зараженным человеком. Вирус имеет хорошую устойчивость во внешней среде, поэтому он может сохраняться в воде в том количестве, которое было необходимо для заражения, отмечает «МИР 24».

Особенно данной инфекции подвержены дети, которые чаще проглатывают воду. Симптомами ротавируса становятся рвота, диарея, иногда насморк и боль в горле. Главная опасность этого вируса таится в обезвоживании.

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