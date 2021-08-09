Конгресс индустрии детских товаров проведут в Московской области

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Региональный конгресс индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в интересах детства» проведут на территории Подмосковья. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Мининвеста.

В Московской области есть один из наиболее больших кластеров индустрии детских товаров в России. В регионе есть свыше 100 предприятий, выпускающих продукцию для детей. Объем областного экспорта в этой сфере составляет 133 миллиона долларов.

Экспозиция пройдет в Доме правительства Московской области в Красногорске. Здесь региональные производители представят свою лучшую продукцию — от игрушек, игр, обуви и одежды до школьной формы, товаров для хобби и творчества, а также многое другое.

— Подмосковье занимает основную позицию среди российских регионов по числу предприятий, которые заняты в области производства товаров для детей, — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

По ее словам, власти региона заинтересованы в продолжении развития данного отраслевого сегмента и увеличении инвестиций в него, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».