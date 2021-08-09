Врач объяснил, почему овощи из супермаркета безопаснее дачных

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Диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему дачные овощи могут быть менее безопасными, чем магазинные.

Эксперт рассказывает, что сам видел, как выращиваются овощи и фрукты в промышленном масштабе. Несмотря на необычный способ высадки, в остальном процесс выращивания проходит обычно без применения химикатов.

— Я один раз ездил со съемочной группой на комбинат и видел, как они выращиваются. Они действительно выращиваются не в грунте, а в специальном растворе. Но там есть немножко земли. Самое интересное, что производители не используют химию. То есть если мы на огороде постоянно чем-то поливаем, то там летают специальные клещи, которые уничтожают личинок, гусениц, которые пожирают листья салатов. Поэтому листья салата, которые вы покупаете в магазине, и другие овощи, они ничуть не хуже, а даже лучше тех овощей, которые выращиваем мы сами. Мы поливаем растения таким количеством химии, чтобы их не пожрали разные насекомые. Поэтому не бойтесь покупать овощи в магазине, — говорит специалист.

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