Москва примет международный фестиваль искусств «Степная лира»

Давиле Росси, автор книг; мэр Каманьи Клаудио Скальотти; президент Русского дома в Генуе Лариса Смирнова; президент фестивалей «Степная лира» и «Генуэзский маяк» Ирина Ковалева; профессор Ремина Мацияко; переводчица, посол мира от Каманьи Дарья Белокрылова; мастер художественного чтения Давиде Беккария / Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

Пятый международный фестиваль искусств «Степная лира» пройдет в Москве в сентябре. Второй год подряд в связи с пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями мероприятие проводится не на своей родине — в станице Новопокровской на Кубани.

В прошлом году уникальный международный форум приняла Москва. В этом году фестиваль сначала стартует на территории итальянского региона Пьемонт, в городе Каманья-Монферрато. А 17 сентября столица России примет гостей из Италии, а также регионов России. Мероприятие состоится в Центральном доме литераторов на Большой Никитской.

— Несмотря на все трудности, такую важную международную культурную инициативу, как фестиваль «Степная лира», нельзя ставить на паузу, — подчеркнула президент фестиваля, посол доброй воли от Каманьи-Монферрато, московская поэтесса и переводчица Ирина Ковалева.

По ее словам, это мероприятие является не просто праздником литературы, музыки и живописи. «Степная лира» за время своего существования объединила деятелей культуры из 20 стран Европы и Азии. Фестиваль стал эффективным инструментом народной дипломатии, он также помогает укрепить рвущиеся нити межкультурных и социальных связей.

Открытие «Степной лиры» состоится 9 августа в 22:15 по московскому времени в Каманье-Монферрато.