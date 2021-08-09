Андрей Воробьев рассказал об осенних изменениях в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Московская область продолжает активно развиваться, однако хороших результатов можно добиться, только если работать в команде. К примеру, предстоящей осенью в Подмосковье проведут реновацию автовокзалов. Такую информацию предоставил губернатор региона Андрей Воробьев во время совещания с зампредами.

— Мы с вами прекрасно понимаем и очень много говорим с жителями об этом: для развития нашего Подмосковья и обеспечения комфортной жизни нужны перемены. Это может получиться в большой системе лишь тогда, когда за дело берутся команды, а в процессы, волнующие местных жителей, на местах включены тысячи людей. Речь идет о благоустройстве и строительстве инфраструктуры, — пояснил губернатор.

По его словам, главная задача — добиться того, чтобы каждый человек заметил перемены, увидел, что в его городе, микрорайоне, дворе начались перемены.

— Для нас имеет особенное значение каждая мелочь. Важной темой является общественный транспорт. В нашем регионе очень востребованы автобусные маршруты, — добавил Андрей Воробьев.

Он также добавил, что постоянно обновляется автобусный парк. В этом году на линии выйдут почти 500 новых единиц транспорта, отмечает телеканал 360.