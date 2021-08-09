Скончалась актриса из фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Жукова-Киртбая

Фото: Содружества актеров Таганки

На 82-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Содружества актеров Таганки», где она играла.

— С 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке, а в 1992-м пришла работать в театр «Содружество актеров Таганки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Для коллег Татьяна Ивановна была хранительницей профессиональных традиций и наставницей для молодых актеров, отметили в пресс-службе.

За свою кинокарьеру Жукова-Киртбая сыграла более чем с сорока фильмах.

Актриса запомнилась зрителям по ролям пани Ядвиги в телепроекте «Кабачок «12 стульев» и коллеги героини Ирины Муравьевой по химчистке в картине «Москва слезам не верит». Кроме того, Жукова-Киртбая сыграла в сериалах «Счастливы вместе», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Дылды-2».