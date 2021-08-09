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Три подлодки поступят в распоряжение флота РФ до конца года

Елена Фролова

Общество
Три подлодки поступят в распоряжение флота РФ до конца года
Фото: Pixabay

Три подводные лодки серий «Ясень-М» и «Борей-А» будут переданы флоту Российской Федерации до конца 2021 года. Речь идет о субмаринах «Князь Олег», многоцелевой «Новосибирск» и носитель беспилотных «Посейдонов» — «Белгород».

Субмарины серии «Ясень-М» принадлежат к четвертому поколению атомных многоцелевых подводных лодок, которые строятся в интересах оснащения подводных сил ВМФ России.

— На данный момент субмарины прошли очередной этап подготовки к полноценной эксплуатации и выведены из эллингов, — уточнили в пресс-службе компании производителя АО «ПО «Севмаш».

В учреждении уточнили, что в скором времени подводные лодки будут проходить заводские и государственные испытания, отмечают «Невские новости». Как рассказал Акционерного общества «Объединенная Судостроительная Корпорация» Алексей Рахманов, «Севмаш» ставит перед собой задачу — сократить сроки сдачи серийных атомных подлодок на 9–14 месяцев. В результате «Князь Олег» поступит в распоряжение ВМФ РФ в сентябре, а «Новосибирск» собираются сдать в декабре.

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