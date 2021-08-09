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Кардиолог рассказал о постковидном синдроме

Елена Фролова

Общество
Кардиолог рассказал о постковидном синдроме
Фото: Pixabay

Многие люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, жалуются на постковидный синдром. Это состояние включает в себя астению и дыхательную недостаточность. Об этом сообщил директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач-кардиолог Филипп Копылов.

— Как правило, в понятие постковидного синдрома вкладывают астению со всеми ее проявлениями: слабостью, снижением когнитивных функций, депрессией, — пояснил эксперт.

При этом он считает, что это лишь одна сторона вопроса, про которую чаще всего говорят. Другая же сторона представляет собой историю про дыхательную недостаточность. Последняя проявляется у небольшого числа пациентов, тяжело перенесших заболевание. Как объяснил врач, у этих людей дыхательная функция медленно восстанавливается.

По словам кардиолога, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных методик лечения постковидного синдрома, отмечает «Радио 1».

— Если на этом фоне возникает депрессия, то к решению этой проблемы подключаются психиатры, которые могут назначить лекарственное или психотерапевтические лечения. А вот для восстановления дыхательной функции пока не существует определенных методик, которые доказали бы свою эффективность, — подчеркнул Филипп Копылов.

Он также считает, что величину проблемы постковидного синдрома получится оценить только в ближайшие год-два.

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