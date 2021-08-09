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Москино ко Дню Флага покажет советскую классику

Ольга Маркова

Развлечения
Москино ко Дню Флага покажет советскую классику
кадр из фильма «Броненосец »Потемкин"

Ко Дню Флага, 22 августа, сеть кинотеатров «Москино» организует показ советской классики. Мероприятия пройдут в кинотеатрах «Салют», «Искра», «Спутник» и «Тула».

Зрители увидят первую звуковую ленту Сергея Герасимова и первую работу писателя и сценариста Юрия Германа «Семеро смелых». 30-е годы. На предложение комсомольца Ильи Летникова организовать зимовку в бухте «Радостной» в Арктике откликнулось 409 человек. Из них выбрали шестерых. Седьмым оказался «заяц», проникнувший на зимовку в ящике – повар Петька Молибога. Герои находят месторождение олова. Когда заканчивается полярная ночь, большинство отправляется домой.

Шедевр Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» продолжит знакомство зрителей с советской классикой. История о том, как в 1905 году матросов броненосца Черноморского флота попытались накормить червивым мясом, и как из этого выросла революция.

Фильм «Комиссар» Александра Аскольдова с потрясающей операторской работой Валерия Гинзбургаи авангардной музыкой Альфреда Шнитке получил «Серебряного медведя» в Берлине в 1988 году. Лента снята по рассказу Василия Гроссмана «В городе Бердичеве» сразу же после просмотра редакционной комиссии Госкино легла на полку и пролежала там 21 год.

В программе зрители также увидят один из легендарных фильмов — «Офицеры» режиссера Владимира Рогового.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Москино.

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