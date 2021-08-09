Москино ко Дню Флага покажет советскую классику

кадр из фильма «Броненосец »Потемкин"

Ко Дню Флага, 22 августа, сеть кинотеатров «Москино» организует показ советской классики. Мероприятия пройдут в кинотеатрах «Салют», «Искра», «Спутник» и «Тула».

Зрители увидят первую звуковую ленту Сергея Герасимова и первую работу писателя и сценариста Юрия Германа «Семеро смелых». 30-е годы. На предложение комсомольца Ильи Летникова организовать зимовку в бухте «Радостной» в Арктике откликнулось 409 человек. Из них выбрали шестерых. Седьмым оказался «заяц», проникнувший на зимовку в ящике – повар Петька Молибога. Герои находят месторождение олова. Когда заканчивается полярная ночь, большинство отправляется домой.

Шедевр Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» продолжит знакомство зрителей с советской классикой. История о том, как в 1905 году матросов броненосца Черноморского флота попытались накормить червивым мясом, и как из этого выросла революция.

Фильм «Комиссар» Александра Аскольдова с потрясающей операторской работой Валерия Гинзбургаи авангардной музыкой Альфреда Шнитке получил «Серебряного медведя» в Берлине в 1988 году. Лента снята по рассказу Василия Гроссмана «В городе Бердичеве» сразу же после просмотра редакционной комиссии Госкино легла на полку и пролежала там 21 год.

В программе зрители также увидят один из легендарных фильмов — «Офицеры» режиссера Владимира Рогового.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Москино.