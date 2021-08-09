Пешеходную зону обустроят в Марьине после вмешательства Петра Толстого

Фото: Александр Чикин

Тротуары обустроят на участке Братиславской улицы в столичном районе Марьино после обращения москвичей к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому. Парламентарий передал обращение местных жителей заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову.

По словам авторов обращения, на одном из участков Братиславской улицы пешеходы вынуждены передвигаться по автомобильной дороге из-за отсутствия тротуаров. Зимой ситуация значительно обостряется.

— Улица красивая, магазинов много, «пешеходка» здесь очень нужна. Постараемся в ближайшее время продвинуться в этом вопросе. Учтем все пожелания москвичей, — сказал Толстой.

В правительстве Москвы инициативу поддержали и пообещали оказать содействие в разработке проектно-сметной документации и в благоустройстве, уточнил депутат. Этим вопросом займется префектура Юго-Восточного административного округа.

Конфликт интересов пешеходов и автомобилистов нужно решить оперативно, чтобы горожане могли свободно гулять, а водители — спокойно парковать свои машины, отметил глава муниципального округа Марьино Виктор Сотсков.

Ранее Толстой проверил качество ремонта филиала детской поликлиники в Марьине. Работы в медучреждении начались в феврале 2021 года.