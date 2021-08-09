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Пугачева оценила новую композицию Ротару

Анастасия Колоскова

Общество
Пугачева оценила новую композицию Ротару
Фото: instagram/sofiarotaru.official

Певица София Ротару выпустила новую песню под названием «Ледяные дожди». Об этом исполнительница сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, где новость прокомментировали ее поклонники и коллеги.

— Сердце хочет любить и верить в твою любовь. Для вас моя новая песня на всех цифровых площадках! Слушайте и делитесь своими впечатлениями, — написала Ротару, выложив отрывок композиции.

В комментариях под постом отметились многие российские коллеги знаменитости, в том числе Надежда Бабкина, Николай Басков и Алла Пугачева.

Примадонна оставила смайлик в виде поднятого большого пальца, дав понять, что новая песня пришлась ей по душе. Басков разместил три смайлика в виде огня, а Бабкина написала украинской коллеге «Браво».

Поклонники Ротару единодушно тепло приняли новую композицию звезды. Они назвали песню «невероятной» и «трогающей душу».

В СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Пугачева и Ротару долгие годы враждуют, так как им приходилось конкурировать на эстраде. Сами певицы никогда не комментировали их отношения. Артистки не один раз появлялись вместе на сцене. Так, на юбилее Пугачевой в 2009 году они дуэтом спели композицию «Нас не догонят».

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