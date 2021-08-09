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Собянин, Шойгу и Лавров открыли в столице общественный штаб «Единой России»

Иван Юминов

Политика
Собянин, Шойгу и Лавров открыли в столице общественный штаб «Единой России»
Фото: Пресс-служба «Единой России»

Член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин и возглавившие федеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы министр обороны России, член бюро высшего совета партии Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров открыли федеральный штаб общественной поддержки «Единой России».

— Выборы в Государственную думу — это борьба. И мы здесь боремся не за медали, не за отличия, а за нашу страну и ее будущее, — рассказал Собянин, выступая на открытии.

Эта борьба, по его словам, находится на пике, и, казалось бы, сейчас необходимо агитировать и биться за голоса избирателей. Но «Единая Россия» отличается от оппонентов тем, что ведет агитацию и борьбу буквально на следующий день после прошедших выборов, добавил Собянин. Партия агитирует не словами, а делами и результатами, а это чрезвычайно сложно, подчеркнул член бюро высшего совета «Единой России».

Также в открытии приняли участие сопредседатель центрального штаба ОНФ, член совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Собянин отметил, что партия всегда рада мнениям, если они на пользу развитию. Если бы он послушал оппозиционеров, то в Москве не обновляли бы пассажирский транспорт, город был бы проблемным, в нем бы также не строилось метро.

Но этого не произошло, и столица стала одним из самых чистых и благоустроенных городов не только России, но и Европы, отметил Собянин. «Единая Россия», по его словам, берет на себя и ответственность побеждать, какие бы трудности ни возникали. Он выразил уверенность в том, что Россия будет могучей страной с сильным президентом, а партия придет к победе.

Шойгу подчеркнул, что необходимо внедрять все новые и новые проекты, которые послужат во благо страны в сферах здравоохранения, транспорта и образования. В свою очередь Лавров отметил, что достигнутые успехи во внешней политике связаны с тесной координацией с гражданским обществом.

В стране, по словам главы МИД, развиваются общественная, научная и молодежная дипломатия. Также были вручены удостоверения знаковым доверенными лицам штаба общественной поддержки партии.

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