Нападающий сборной России по хоккею Шалунов перешел в «Локомотив»

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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим сборной России Максимом Шалуновым. Об этом сообщается на официальной странице Континентальной хоккейной лиги в социальной сети Twitter.

Согласно условиям контракта, соглашение клуба с 28-летним форвардом будет действовать три сезона.

С 2017 по 2021 год Шалунов играл за московский ЦСКА. В составе армейского клуба в 2019 году хоккеист завоевал Кубок Гагарина. Шалунов — бронзовый призер юниорского (2011) и молодежного (2013) чемпионатов мира в составе сборной России.

Сборная России по хоккею сместилась со второго на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея по результатам чемпионата мира, прошедшего в Риге.