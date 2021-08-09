Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве», а также медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 9 августа.

— В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — говорится в документе.

Новым орденом будут награждать за создание «получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества», в частности, спектаклей, фильмов, книг и музыки, произведений монументального искусства, а также произведений живописи.

Также на награждение орденом могут претендовать люди, имеющие заслуги в развитии системы профессионального образования в области искусств или внесшие большой вклад в создание и развитие детских и молодежных творческих, волонтерских, познавательных или благотворительных организаций.

Кроме того, им могут быть удостоены иностранцы за большой вклад в совместные с Россией проекты в данных сферах, а также за продвижение культуры и искусства страны за рубежом.

Знак ордена следует носить на левой стороне груди. Он будет представлять собой прямой равноконечный крест с концами, наложенный на квадратную пластину из серебра с позолотой, с вырезанными углами, покрытыми эмалью цветов российского флага.

Медалью будут награждать художников, дизайнеров, журналистов, архитекторов, драматургов, писателей и других деятелей искусства. Учитываться будут их заслуги в повышении роли культуры России в жизни общества, сближении культур и укреплении международных культурных связей. Также будут отмечаться достижения в патриотическом воспитании и сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей.

Медалью, как и новым орденом, могут быть награждены и иностранные граждане, отмечается в тексте документа на портале.