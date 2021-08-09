Режиссер Юрий Грымов стал заслуженным артистом России

Фото: instagram.com / yuri_grymov

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России художественному руководителю московского драматического театра «Модерн», режиссеру, сценаристу и продюсеру Юрию Грымову. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Как отметили в пресс-службе, 56-летний режиссер за свою карьеру удостоился более 70 наград, в числе которых звание «Почетный деятель искусств города Москвы», премия «Ника», Гран-при Забайкальского международного кинофестиваля и многие другие.

— Теперь Юрий Вячеславович Грымов удостоен звания заслуженного артиста РФ, — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Сам Грымов признался, что присвоение почетного звания стало для него неожиданностью, так как он «в меньшей степени» думает «о каких-либо наградах».

— Это очень приятно, особенно это приятно моим родителям. Я уверен, что это счастье, когда родители радуются. Мне тоже очень приятно. Это приятно для театра, это почетно. Я горд тем, что в моей жизни были такие люди, как Алексей Баталов, Петр Наумович Фоменко, Алексей Петренко, что мы служили одному делу: русскому театру, кинематографу. Звание заслуженного артиста или народного артиста ко многому обязывает, я это понимаю, видя перед собой такие примеры. Конечно, такое внимание очень приятно, — цитирует Грымова агентство.

СПРАВКА «ВМ»

Юрий Грымов родился в 1965 году в Москве. Получил диплом по специальности «культурология» Института истории культур. Является академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника», академиком рекламы (АКАР). На его счету кинорежиссера девять художественных и несколько документальных картин, наиболее известные из которых «Му-Му», «Коллекционер» и сериал «Казус Кукоцкого». Кроме того, он поставил несколько десятков спектаклей.