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Крупную партию фальсифицированного алкоголя изъяли в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Крупную партию фальсифицированного алкоголя изъяли в Подмосковье
Фото: pixabay.com/ru

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Королева задержали двоих мужчин по подозрению в незаконном хранении крупной партии фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом во вторник, 10 августа, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

В ходе осмотра склада, арендованного злоумышленниками, полицейские обнаружили и изъяли около 15 тысяч бутылок водки и виски якобы известных торговых марок, а также примерно 90 тысяч бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

На большей части емкостей имелась имитация специальных марок, Исследование показало, что они не соответствуют продукции, выпускаемой на предприятии Гознака. Остальные емкости не были маркированы. Сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, владельцы предоставить не смогли.

Образцы нелегальной продукции направлены на экспертизу для определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Общая стоимость изъятого превысила четыре миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 171.1, 171.3 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из фигурантов взят под стражу, второй отправлен под домашний арест. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает «МВД Медиа».

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