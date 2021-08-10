Москвичам рассказали о победителях конкурса строительных проектов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве объявили победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», который проходит в столице каждый год.

Заместителем председателя городской конкурсной комиссии выступилруководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Победителями стали 24 проекта в 11 номинациях.

Главного приза в 2021 году удостоился Северный речной вокзал, который был построен в 1930-е годы по проекту архитектора Алексея Рухлядева. После реставрации здание вновь открылось в 2020 году в День города.

По словам руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, вокзал является уникальным объектом и визитной карточкой Москвы. В процессе реставрации специалисты обновили там более 500 подлинных осветительных элементов, 24 панно, шпиль здания с механизмом и звезду. Особое внимание также было уделено благоустройству территории вокруг вокзала. В процессе работ были приведены в порядок набережная у здания, его площади и прилегающий парк.

По мнению городской конкурсной комиссии, лучшим проектом в этом году стал обновленный Дом Наркомфина, который был построен на Новинском бульваре в 1928-1930 годах. Именно этот объект составил Северному речному вокзалу достойную конкуренцию в борьбе за главный приз. Архитекторы Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис тогда искали для города новые формы и разработали уникальные предметы мебели и архитектурные решения специально для этой постройки. Примечательно, что над проектом реставрации работал внук одного из архитекторов Алексей Гинзбург.

Специалистам удалось восстановить облик здания, которое разрушалось до этого десятки лет. В здании осталась прежняя планировка и историческая функция. Кроме того, инвестор смог вернуть первоначальный вид первому этажу дома.

Лучшим спортивным объектом в 2020 году был признан центр современного пятиборья, который вошел в состав школы олимпийского резерва «Северный».

Впервые в стране появился комплекс, где под одной крышей можно заниматься конкуром, плаванием, фехтованием, стрельбой и триатлоном. Одновременно в центре могут заниматься 280 человек.

Лучшим среди лечебно-оздоровительных проектов по итогам года стал Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское». Он был построен в течение месяца, его возводили более 11 тысяч рабочих с использованием 1500 единиц техники. Здание стало полноценным инфекционным центром с самым современным оборудованием, лабораторией и даже вертолетной площадкой. В стационаре больницы могут одновременно разместится 800 пациентов.

Специальным призом в номинации лучших проектов многофункциональных комплексов и торговых центров был отмечен транспортно-пересадочный узел «Нижегородская». ТПУ смог распределить в Москве пассажиропоток и стать местом притяжения за счет общественных пространств.

В номинации лучших проектов многофункциональных комплексов и торговых центров сами жители города отдали победу «Острову мечты», который является первым в РФ крытым тематическим парком с разными зонами, кинозалами, ресторанами и парком аттракционов. Объект расположен в Нагатинской пойме. На территории вокруг центра можно найти ландшафтный парк, а сама крытая зона комплекса занимает порядка 300 тысяч квадратных метров.

Наконец, лучшим проектов среди объектов метрополитена и железнодорожного транспорта, по мнению экспертов, стал участок Большой кольцевой линии (БКЛ) со станциями «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская». Его протяженность составляет 6,1 километра. Благодаря запуску участка жители Москвы смогли сократить время своих поездок в среднем на четверть часа.

Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится в Москве, начиная с 2000 года. Принять участие в состязании лучших городских объектов могут заказчики, инвесторы и проектировщики, которые были заняты в процессе возведения значимого для города объекта, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.