Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, когда можно увидеть самый яркий летний звездопад

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали, когда можно увидеть самый яркий летний звездопад
Фото: Пресс-служба Московского планетария

В ночь с 12 на 13 августа в небе над столицей можно будет понаблюдать за настоящим звездопадом — именно тогда в космосе пронесется поток Персеиды.

Увидеть такой звездопад можно только один раз в год, когда планета Земля пересекает орбиту кометы 109Р / Свифта — Туттля.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что Персеиды станут лучшим звездопадом 2021 года. При хорошей погоде москвичи смогут увидеть до 110 метеоров в час.

Для наблюдения за этим красивым космическим явлением не требуются никакие технические устройства. При отсутствии облаков метеоры можно будет просто увидеть из своего окна. Пик активности звездопада — 12 августа в 23:00.

Персеиды образуются из-за прохождения Земли сквозь пылевые частицы, которые были ранее выпущены кометами. Крошечные пылинки воспламеняются в атмосфере, и в небе появляются яркие линии. Именно они именуются метеорами, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
Москваночное небозвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте