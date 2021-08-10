Эксперт рассказал, как выбрать идеальный видеорегистратор

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При выборе видеорегистратора для автомобиля нужно четко определиться с нужными функциями устройства для водителя. Самое главное, чтобы регистратор снимал видео в высоком качестве и обязательно имел встроенную память для сохранения информации с камер. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, выбор видеорегистратора — вещь сугубо индивидуальная. И важно понимать, что устройство, которое выглядит красиво в описании, может оказаться не столь «красивым» на практике.

— Общими рекомендациями при покупке видеорегистратора являются: высокое качество съемки, функция радар-детектора, обязательно — встроенная память на камеры, которая регулярно обновляется. Сам радар-детектор часто оказывается бесполезен в городе. Когда он срабатывает, бывает уже поздно, камера успевает заснять. Совсем другое дело, когда регистратор связан с GPS, определяет местоположение авто, сверяется с картой, смотрит, где есть камеры, и предупреждает о них заблаговременно, — рассказал Пилипишин.

Также в видеорегистраторе полезна функция вычисления средней скорости на участках дорог, где ее измеряют и фиксируют с целью предотвращения нарушения ПДД. На устройствах с такой возможностью на дисплее отражается актуальная средняя скорость машины на контролируемом участке. Пилипишин подчеркнул, что эти функции в большей степени полезны для опытного и достаточно быстрого водителя. Но и пригодятся новичку, для которого «есть риск попасться просто потому, что он не разобрался в дорожной ситуации».

— Также бывает функция, когда регистратор считывает дорожные знаки и сообщает о них водителю, — очень хвалят, так как помогает не пропустить знак. А ведь знаки порой висят в трудносчитываемых местах, — отметил собеседник издания.

Но есть и противоположное мнение относительно пользы видеорегистратора. Порой водитель считает, что чем меньше информации о его движении сохраняется, тем лучше. Для России это пока актуально в меньшей степени. В Великобритании, например, за опасное вождение, серьезные нарушения, может наступить уголовное преследование. И уже были случаи, когда водители получали реальные сроки, потому что полиция тем или иным способом «добралась» до карты памяти регистратора.

— В последнем случае очевидно: чем меньше параметров фиксирует регистратор, тем лучше, — заключил эксперт.