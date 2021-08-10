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Астролог назвала самые завистливые знаки зодиака

Елена Фролова

Общество
Астролог назвала самые завистливые знаки зодиака
Фото: Pexels

Звезды сказываются на многих чертах характера человека. Астролог Лиана Жемчужная перечислила три самые завистливые знаки зодиака.

Дева

На первый взгляд кажется, что представители этого зодиакального знака весьма дружелюбны, но это не совсем так. По мнению астрологического эксперта, эти люди являются сильными манипуляторами. Они никогда не упустят возможности воспользоваться окружающими в собственных целях. Помимо этого, Девы не умеют радоваться чужим успехам.

Скорпион

Рожденные под этим созвездием не очень любят кому-либо доверять. Обычно они «нападают» на других из-за откровенной зависти. Скорпионы особенно не переваривают тех, кто добился какого-либо успеха. Эти люди не могут прятать свои чувства, поэтому их окружению часто становится не по себе из-за них.

Козерог

Представители данного знака зодиака являются капризными и страстными натурами. Эти качества порой заставляют их испытывать зависть к друзьям и коллегам. Козероги вспыльчивы, они не могут справиться с эмоциями, поэтому идут у них на поводу. Они хотят быть лучшими, поэтому подавляют других, отмечает Newinform.

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